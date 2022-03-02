Песков рассказал о планах оглашения послания Путина Федеральному собранию

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Сроки оглашения ежегодного послания Владимира Путина Федеральному собранию не определялись, однако известно, что они немного сдвинутся. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы никакие даты точно не объявляли. Понятно, что оно чуть-чуть сдвигается вправо. Но четких дат, собственно, и не определялось", – цитирует представителя Кремля РИА Новости.
Песков гарантировал, что послание президента состоится, пообещав проинформировать журналистов о сроках оглашения послания.
В начале февраля представитель Кремля заявил, что Владимир Путин еще не определился с датой оглашения послания Федеральному собранию.
17 февраля глава государства начал серию совещаний по подготовке послания. Первое из них затрагивало вопросы макроэкономической стабильности.
По словам российского президента, послание Федеральному собранию требуется не только для обещания решения каких-либо проблем, но и для демонстрации вектора развития страны.
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