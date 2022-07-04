Собянин открыл еще две поликлиники после комплексной реконструкции

Новое медицинское оборудование, уютная лаундж зона и лифты для маломобильных посетителей. Еще две поликлиники в городе открылись после реконструкции. Теперь они соответствуют московскому стандарту.

Одна из них находится в Ясеневе, другая – в Ховрине. Четырехэтажное здание на севере Москвы было практически полностью перестроено. В открытии филиала № 5 городской поликлиники № 45 на Флотской улице в Ховрине принимал участие Сергей Собянин.

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