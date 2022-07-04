Собянин открыл после реконструкции поликлинику в Ховрине

Еще две поликлиники в городе начали принимать пациентов. Одна из них находится в Ховрине, другая – в Ясеневе. Их реконструировали в рамках московского стандарта. Сергей Собянин принял участие в открытии филиала № 5 городской поликлиники № 45 на Флотской улице в Ховрине.

Четырехэтажное здание на севере Москвы было практически полностью перестроено. В поликлинике оборудовали лаундж зону. Появилось новейшее медицинское оборудование, лифты для маломобильных граждан.

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