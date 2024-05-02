В Калининграде предложили ввести "карту русского" для въезда и учебы в России

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Глава Калининградской области Антон Алиханов предложил ввести "карту русского". Об этом он сообщил в интервью изданию "Ведомости".

Он считает, что выдавать такой документ нужно проживающим за рубежом выходцам из России, чтобы они могли въезжать в Россию без получения визы и бесплатно учиться в вузах.

"Это такой базовый набор возможностей. И мы считаем, что эту карту надо вводить на федеральном уровне", – сказал Алиханов.

Выдачу такой карты он назвал одним из путей решения вопроса с нехваткой рабочей силы. Губернатор напомнил, что такая же программа действует в соседней с регионом Польше, где обладатели "карты поляка" из числа иностранцев имеют ряд преимуществ.

Ранее Владимир Путин, выступая на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Сильные идеи для нового времени", назвал хорошей идею упростить переезд в Россию на основании культурных, традиционных и семейных ценностей, которых придерживается человек.

До этого стало известно, что правительство РФ упростило условия участия в программе добровольного переселения соотечественников для репатриантов. Для участия в программе не придется подтверждать владение русским языком на уровне, достаточном для общения.

Также министерство внутренних дел России предложило внести изменения в государственную программу по оказанию помощи добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за границей, и утвердить институт репатриации.