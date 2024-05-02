Песков назвал отказ волонтерам с гражданством РФ в работе на Олимпиаде дискриминацией

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Отказ волонтерам с гражданством РФ в работе на Олимпийских играх во Франции является очевидным проявлением дискриминации, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Можно только выразить сожаление, потому что среди болельщиков, среди гостей Олимпиады будет очень много русскоговорящих людей, будет очень много русских людей – они живут в других странах, но они приедут во Францию", – отметил он.

Таким образом, организаторы Олимпиады не дают работать тем, кто мог бы оказать лучшее содействие гостям соревнований, добавил Песков. Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что подобное поведение их не красит.

Ранее Франция отклонила заявки более чем 20 российских волонтеров на аккредитацию на Олимпийские игры, которые пройдут в Париже в этом году. При этом в письмах не указывалась конкретная причина.

До этого стало известно, что на Олимпиаду квалифицировались 12 россиян и семь белорусов. При этом спортсмены, согласно требованиям МОК, не смогут участвовать в параде на церемонии открытия.

