Песков назвал препятствие МОК проведению Игр дружбы узурпацией права на спорт

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Намерения Международного олимпийского комитета препятствовать проведению в России каких-либо независимых спортивных мероприятий являются попыткой узурпировать право на спорт. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал слова президента МОК Томаса Баха, который указал, что Игры дружбы представляют собой риск для всей спортивной системы. Он также назвал их "политическими играми".

"Мы не можем согласиться, конечно же, с отношением господина Баха к планам России проведения крупных спортивных мероприятий, это такая узурпация права на спорт, на дух спорта. Она неприемлема – неприемлема ни для кого", – сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что отсутствие у руководства МОК желания отделиться от политики наносит ущерб олимпийскому движению.

Ранее Бах в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом признался, что Международный олимпийский комитет призывал украинцев отслеживать патриотические высказывания российских атлетов в интернете. Просьба связана с тем, чтобы в случае таких слов не допустить россиян до Олимпиады в Париже.

Бах также рассказал, что у МОК существует наблюдательная комиссия, которая вместе с независимой компанией следит за публичными высказываниями атлетов в поддержку властей РФ.