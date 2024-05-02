02 мая, 13:55Политика
В "Союзе отцов" одобрили идею популяризации заботы о репродуктивном здоровье
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Председатель всероссийской общественной организации "Союз отцов" Юрий Соленов одобрил идею рассмотреть законодательную инициативу о популяризации заботы о репродуктивном здоровье в России, сообщает RT.
Соленов уверен, что такое нововведение нужно и актуально.
Он заявил, что для этого необходима реклама со стороны социальных, государственных и коммерческих структур. Эксперт убежден, что она всегда будет востребована, ведь на нее будут обращать внимание представители молодежи и молодые родители.
Ранее в России предложили популяризировать заботу о репродуктивном здоровье через информационные кампании, рекламы и стимулирование к прохождению диспансеризации. Следить за деятельностью в этой сфере мог бы специально созданный орган.
Оценку репродуктивного здоровья включили в диспансеризацию в 2024 году