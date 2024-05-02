В "Союзе отцов" одобрили идею популяризации заботы о репродуктивном здоровье

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Председатель всероссийской общественной организации "Союз отцов" Юрий Соленов одобрил идею рассмотреть законодательную инициативу о популяризации заботы о репродуктивном здоровье в России, сообщает RT.

Соленов уверен, что такое нововведение нужно и актуально.

Он заявил, что для этого необходима реклама со стороны социальных, государственных и коммерческих структур. Эксперт убежден, что она всегда будет востребована, ведь на нее будут обращать внимание представители молодежи и молодые родители.

Ранее в России предложили популяризировать заботу о репродуктивном здоровье через информационные кампании, рекламы и стимулирование к прохождению диспансеризации. Следить за деятельностью в этой сфере мог бы специально созданный орган.