02 мая, 13:33Происшествия
Суд приговорил агента СБУ к 25 годам лишения свободы за шпионаж и подготовку теракта
Фото: Агентство "Москва"
Суд приговорил агента СБУ Сергея Кармазина к 25 годам заключения за шпионаж и подготовку диверсий в столичном регионе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Второго Западного окружного военного суда.
При этом в инстанции рассказали, что расследование дела было засекречено – его материалы не будут в общем доступе. В сообщении добавили, что гражданин Украины Кармазин должен отбыть в тюрьме 6 лет, а остальные 19 лет – в колонии строгого режима.
"В качестве дополнительного наказания ему назначен штраф в размере 700 тысяч рублей", – уточнили в суде.
Ранее суд в Крыму приговорил агента СБУ к 11 годам колонии за передачу ВСУ данных о позициях российских войск в Запорожской области. Украинские силы, в свою очередь, намеревались использовать их для нанесения ракетных ударов.
До этого сотрудники ФСБ задержали жителя Приморского края, который подозревается в шпионаже и передаче сведений военной разведке Украины.
Российские спецслужбы задержали агентов украинских спецслужб в Крыму