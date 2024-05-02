Суд приговорил агента СБУ к 25 годам лишения свободы за шпионаж и подготовку теракта

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Суд приговорил агента СБУ Сергея Кармазина к 25 годам заключения за шпионаж и подготовку диверсий в столичном регионе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Второго Западного окружного военного суда.

При этом в инстанции рассказали, что расследование дела было засекречено – его материалы не будут в общем доступе. В сообщении добавили, что гражданин Украины Кармазин должен отбыть в тюрьме 6 лет, а остальные 19 лет – в колонии строгого режима.

"В качестве дополнительного наказания ему назначен штраф в размере 700 тысяч рублей", – уточнили в суде.

Ранее суд в Крыму приговорил агента СБУ к 11 годам колонии за передачу ВСУ данных о позициях российских войск в Запорожской области. Украинские силы, в свою очередь, намеревались использовать их для нанесения ракетных ударов.

До этого сотрудники ФСБ задержали жителя Приморского края, который подозревается в шпионаже и передаче сведений военной разведке Украины.

