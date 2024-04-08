ФСБ задержала жителя Дзержинска за передачу маршрутов перевозки вооружения в зону СВО

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Сотрудники УФСБ России по Нижегородской области задержали жителя Дзержинска за передачу информации о маршрутах перевозки вооружения в зону спецоперации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

По данным правоохранителей, подозреваемый действовал умышленно из идеологических побуждений и сотрудничал на конфиденциальной основе с организациями, работающими против безопасности России, при поддержке иностранных спецслужб. Страна, с которой сотрудничал задержанный, не уточняется, однако на предоставленном УФСБ видео показан американский флаг.

Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ ("Госизмена"). Как указала пресс-служба, по месту жительства подозреваемого прошел обыск, в ходе которого были изъяты электронные носители информации. Сотрудники ведомства устанавливают другие эпизоды деятельности задержанного и его возможных сообщников.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала студентку одного из вузов ЛНР, которая подозревается в шпионаже в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным силовиков, она передала ВСУ сведения о местоположении российских войск с помощью украинских каналов в мессенджере Telegram. Возбуждено уголовное дело по статье "Госизмена".