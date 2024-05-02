Очистные сооружения "Приволье" реконструируют в ТиНАО

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

В ТиНАО реконструируют очистные сооружения "Приволье". Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"После присоединения к столице новых территорий провели комплексную инвентаризацию и обследование систем водоотведения. В итоге выявили ряд проблемных мест, после чего было принято решение о модернизации объектов", – цитируют его в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

С 2012 года в ТиНАО реконструировали и построили 11 очистных сооружений, а также обновили канализационно-насосную станцию "Щапово".

Благодаря реконструкции очистных сооружений "Приволье" повысится надежность работы системы водоотведения и будет обеспечен необходимый резерв мощностей.

В рамках работ специалисты построят новую канализационно-насосную станцию производительностью в тысячу кубометров в сутки, смонтируют высокомощные газоочистные установки для исключения неприятных запахов.

Диспетчеризацию выполнят с использованием отечественного программного оборудования. Узлы и механизмы, которые используют при реконструкции, произведены в Московском регионе.

Ранее стало известно, что в деревне Яковлево в ТиНАО реконструируют очистные сооружения и возведут канализационно-насосную станцию. Там установят высокомощные установки для очистки газа и поставят энергоэффективные насосы. Вместе с этим там появится современная КНС с производительностью 5 тысяч кубометров в сутки.

