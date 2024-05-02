Антон Науменко назначен новым врио главы Кургана

Фото: kurgan-city.ru

Депутаты городской думы Кургана назначили нового временно исполняющего полномочия главы города, им стал первый замглавы города Антон Науменко. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу администрации.

Там напомнили, что ранее этот пост занимала директор департамента соцполитики Юлия Гурьянова, однако в этой должности она пробыла всего несколько дней. До нее пост временно исполняющей обязанности главы города уже покидала Анастасия Аргышева.

8 апреля на территории Курганской области был введен режим ЧС регионального уровня. Причиной тому послужили осложнения обстановки с паводком. По предварительным подсчетам, общий ущерб от половодья может составить от 4 до 9 миллиардов рублей.