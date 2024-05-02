Жена адвоката Пашаева рассказала о состоянии супруга

Фото: телеграм-канал "ПАШАЕВ ТВ"

Супруга адвоката Эльмана Пашаева, получившего ранение в зоне спецоперации, рассказала о его самочувствии. По словам Алены Пашаевой, жизни ее мужа ничего не угрожает – он находится в удовлетворительном состоянии, сообщает телеканал "360".

"Наши врачи делают все возможное для восстановления, наши ангелы", – сказала женщина, выразив надежду, что Пашаев вскоре поправится.

Она предположила, что он восстановится в течение месяца.

Ранее сообщалось, что бывший адвокат заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова Пашаев получил ранение под Угледаром в зоне СВО. Его госпитализировали.

Пашаев был ранен при нападении дрона-камикадзе в ходе выполнения боевого задания, он защитил своего товарища. Угрозы жизни юриста нет, однако ранение тяжелое, говорится в публикации.

Бывшего адвоката Ефремова по делу о смертельном ДТП в центре Москвы Пашаева лишили статуса адвоката в сентябре 2020 года. Квалификационная комиссия тогда признала, что защитник нарушил кодекс профессиональной этики адвоката. Позже он смог восстановить свой статус, однако в сентябре 2022 года его вновь аннулировали.