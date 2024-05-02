Экономист Колташов: уран из РФ будет попадать в США вопреки запрету на импорт

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Уран из России будет попадать в США, несмотря на запрет импорта. Об этом в эфире радиостанции "Комсомольская правда" заявил экономист и директор Института нового общества Василий Колташов.

"Российский уран под видом казахстанского может, конечно, поступать на американский рынок. Я в настоящее время каких-то проблем здесь не вижу технических", – сказал он.

Принятый американскими сенаторами законопроект о запрете импорта урана из РФ больше носит "демонстративно враждебный характер", уверен Колташов. По его мнению, такие действия обусловлены переживаниями США из-за того, что Россия останется одним из лидеров рынка.

Сенаторы США одобрили законопроект 1 мая. Документ предусматривает закупку российского урана, но только до 2028 года и при отсутствии альтернативных источников. Запрет на импорт урана из РФ будет действовать до 31 декабря 2040 года.

