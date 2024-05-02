Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 мая, 12:39

Экономика
Главная / Новости /

Экономист Колташов: уран из РФ будет попадать в США вопреки запрету на импорт

Экономист заявил, что уран из РФ будет попадать в США вопреки запрету на импорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Уран из России будет попадать в США, несмотря на запрет импорта. Об этом в эфире радиостанции "Комсомольская правда" заявил экономист и директор Института нового общества Василий Колташов.

"Российский уран под видом казахстанского может, конечно, поступать на американский рынок. Я в настоящее время каких-то проблем здесь не вижу технических", – сказал он.

Принятый американскими сенаторами законопроект о запрете импорта урана из РФ больше носит "демонстративно враждебный характер", уверен Колташов. По его мнению, такие действия обусловлены переживаниями США из-за того, что Россия останется одним из лидеров рынка.

Сенаторы США одобрили законопроект 1 мая. Документ предусматривает закупку российского урана, но только до 2028 года и при отсутствии альтернативных источников. Запрет на импорт урана из РФ будет действовать до 31 декабря 2040 года.

Читайте также


экономика
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика