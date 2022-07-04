"Это наш город": более 600 тыс анализов сдали горожане в павильонах "Здоровая Москва"

Более 600 тысяч анализов сдали горожане в павильонах "Здоровая Москва". При этом треть из них – исследования на определение глюкозы и холестерина.

Павильоны в парках и скверах будут работать до конца сентября. Диспансеризация займет около часа. С собой необходимо иметь паспорт и московский полис ОМС.

Подробнее – в программе "Это наш город".