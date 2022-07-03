Городские службы Москвы перешли на работу в режиме повышенной готовности из-за жары

Городские службы Москвы перешли на работу в режиме повышенной готовности. Так, аэрацию воздуха 3 июля планируется провести три раза.

В цикличном режиме коммунальщики также моют водой асфальтобетонные покрытия и плитку. В ночное время они полили все кустарники, деревья, газоны и цветники города.

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