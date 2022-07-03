Москвичам предложили угадать место в ТиНАО, где XIX веке проходили встречи писателей

Москва 24 запустила новую рубрику "Вертолето". В ней телеканал загадывает столичные парки. Ответы просят присылать в WhatsApp по номеру телефона 8 (926) 266-24-24. Первый правильно ответивший телезритель получит приз.

В этот раз москвичам предложили угадать место в ТиНАО, которое вдохновляло Александра Пушкина, Николая Гоголя и Василия Жуковского, где в XIX веке проходили встречи известных писателей. Сейчас там музей и площадка для выездной регистрации брака.

