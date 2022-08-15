За сутки в Москве выявили 5 734 случая коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
За сутки в Москве выявили 5 734 новых случая коронавируса, сообщает Оперативный штаб по борьбе с
COVID-19.
Всего в столице с начала пандемии выявили 2 912 504 случая заражения. Число умерших из-за вируса в столице за последние 24 часа возросло на 22, до 44 720. Число переборовших болезнь за сутки увеличилось на 5 446, до 2 679 872.
Ранее вирусолог, академик РАН Сергей Нетесов сообщил, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в России должна пойти на спад в ближайшие две недели. Он пояснил, что такой прогноз базируется на том, что Россия по динамике заболеваемости отстает от Европы на две–три недели.
При этом, по словам ученого, пока трудно предполагать, преодолела ли РФ пик текущей волны COVID-19, поскольку показатели заболеваемости продолжают расти.
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