В ГД оценили рекомендации Роспотребнадзора касательно масок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов заявил, что рекомендация Роспотребнадзора носить маски в общественных местах является своевременной. Об этом сообщает RT.

Парламентарий также отметил, что данное предложение, предназначенное для регионов с заболеваемостью коронавирусом на уровне 50 случаев на 100 тысяч населения, является правомерным.

"Мы прошли два страшных года, когда умирали люди, была очень большая заболеваемость, поэтому я надеюсь, что россияне понимают, что нужно в первую очередь начинать с себя. Начиная с масок, заканчивая социальной дистанцией, мытьем рук", – подчеркнул Тумусов.

Отдельно депутат Госдумы призвал усилить информирование по ситуации с коронавирусом.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал носить маски в регионах с высокой заболеваемостью коронавирусом. Глава ведомства Анна Попова поручила территориальным органам ведомства усилить разъяснительную работу с населением, особенно в группах риска.