Врачи заявили, что пациенты легче переносят новую волну коронавируса в РФ

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Около 75% российских врачей высказали мнение, что новая волна коронавируса переносится жителями легче. Это следует из данных опроса сервиса Vrachu.ru, передает "Газета.ру".
Данные были получены на основе опроса 1 422 медицинских работников. 53,4% участников сообщили, что не видят необходимости в ведении ограничительных мер. Однако возобновление масочного режима считают приемлемым.
Четвертая часть респондентов уточнила, что ограничения не помогут остановить рост заболеваемости. 18% заявили, что меры безопасности помогут справиться с эпидемией.
70% участников исследования высказали положительное мнение в отношении работы системы здравоохранения. Они считают, что система справляется с приростом числа заболевших лучше из-за полученного опыта в более ранние волны коронавируса. Каждому 10-му респонденту кажется, что ситуация стала хуже в том числе из-за проблем с нехваткой лекарств и медицинского персонала.
"Как мы видим, новая волна коронавируса пока что проходит легче и для пациентов, и для всей системы здравоохранения. Это значит, что сейчас вопросам охраны здоровья граждан уделяется больше внимания, и это приносит результаты", – сказал генеральный директор Vrachu.ru Игорь Степанюков.
Он также выразил надежду на улучшение качества медицинской помощи при поддержке правительства.
Ранее жителей РФ предупредили об ухудшении эпидемиологической обстановки в коронавирусом в начале сентября. По словам академика РАН, профессора, доктора медицинских наук Геннадия Онищенко, в сентябре в школах происходит процесс, при котором ученики обмениваются вирусами, привезенными друг другом из разных регионов страны. Этот процесс специалист обозначил как "противоэпидемичивание".
Кроме того, Росздравнадзор зафиксировал рост вакцинации среди жителей РФ. По данным ведомства, за прошедшую неделю вакцинировалось на 30% больше россиян, чем до этого. В Росздравнадзоре призвали регионы и дальше вести борьбу с коронавирусом, а также увеличить охват вакцинацией.
Вирусологи спрогнозировали рост заболеваемости COVID-19 в начале сентября в РФ
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