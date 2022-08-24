Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России за сутки выявили 40 231 новый случай COVID-19. Об этом сообщает Оперштаб по ситуации с коронавирусом.

Всего в стране подтверждены 19 221 602 случая заражения коронавирусом. Заболевание в России перенесли 18 370 612 человек.

Число госпитализированных за последние 24 часа составило 3 872 человека. Выздоровели 32 876 пациентов. Сообщается также, что за сутки скончались 72 пациента с ранее выявленной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус.

Ранее в Минздраве РФ сообщили, что из-за увеличения числа заболевших коронавирусом в России необходимо усилить контроль за технологиями лечения.

Отмечалось, что ключевой задачей является продолжение работы над формированием иммунной защиты у населения. Так, население страны необходимо и дальше убеждать в необходимости вакцинации от коронавируса.

