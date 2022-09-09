Вирусолог рассказал, когда закончится очередная волна коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Новая волна коронавирусной инфекции завершится в октябре после достижения необходимого уровня популяционного иммунитета, сообщает сайт "Комсомольской правды".

"В целом же в данный момент, судя по всему, мы находимся на переломе – думаю, подъема заболеваемости существенно выше нынешней (около 50 тысяч человек в сутки) в эту волну уже не будет. Так или иначе, к октябрю за счет значительного количества переболевших будет достигнут такой уровень популяционного иммунитета, который обеспечит спад заражений. Вопрос в том, случится это уже к началу месяца или к его концу", – отметил ведущий российский эксперт по коронавирусу, профессор-вирусолог, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук Александр Лукашев.

По словам специалиста, возвращение людей из отпусков, детей в школы и вузы может осложнить спад заболеваемости вирусом. Он также не исключил возможность второго пика, либо текущий окажется более "размазанным" по времени.

Ранее сервис аналитики и прогнозирования ETNA рассчитал сроки окончания текущей волны коронавируса в России.

Умеренный сценарий предусматривает окончание шестой волны в период с 3 по 9 октября. Согласно данному ходу событий, в настоящее время в РФ наблюдается пик заболеваемости.

По оптимистичному сценарию РФ также находится на пике заболеваемости, однако спад предполагается быстрый, волна завершится 10–15 сентября. Пессимистичный сценарий предусматривает пик 27 сентября – 2 октября с завершением в ноябре.

