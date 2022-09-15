Эксперт заявил, что источник происхождения COVID-19 могут никогда не обнаружить

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Настоящий источник происхождения COVID-19 ученые могут никогда не обнаружить. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора по развитию центра имени Чумакова Константина Чернова.

"Есть большой шанс, что ученым вообще не удастся установить настоящий источник происхождения коронавируса SARS-CoV-2", – подчеркнул он.

Кроме того, по словам Чернова, для организации более детальных исследований вируса понадобятся административные и политические решения, которые никак не связаны с наукой.

"Сегодня это представляется практически невозможным", – заключил директор.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что специалисты на данный момент продолжают поиски источника происхождения коронавирусной инфекции. Организация прокомментировала доклад комиссии по COVID-19 ученых британского издания Lancet. В нем эксперты допустили возможность лабораторного происхождения вируса.