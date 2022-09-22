Ученые нашли средство, облегчающее течение COVID-19

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Ученые Медицинского колледжа Джорджии при Университете Августы выяснили, что промывание носа солевым раствором облегчает течение COVID-19 в восемь раз. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".



Специалисты попросили около 80 зараженных коронавирусом людей промывать нос обычным солевым раствором на протяжении 14 дней. В результате из указанной группы в больницу с тяжелым течением попали лишь 1,5% людей. Из группы, где нос не промывали раствором, в больнице оказались 10%, несколько скончались.

По словам ученых, попадая на слизистую, вирус начинает активно взаимодействовать с белком, благодаря которому он и попадает внутрь организма. Тяжелого течения болезни можно избежать, если не позволить ему прикрепиться к белку. При этом ученые подчеркнули, что промывание эффективно в самом начале заражения.

Врач-пульмонолог Сеченовского университета, кандидат медицинских наук Владимир Бекетов пояснил, что промывание носа в целом помогает снизить вирусную нагрузку, однако делать это нужно как можно быстрее.

"При промывании носа и горла сразу по приходу из людного места можно механически удалить, смыть ту часть вирусных частиц, которые еще не успели внедриться внутрь клеток. И лучше всего использовать для промывания носа растворы с гиалуронатом натрия: они обеспечивают не только механическую очистку, но и полноценное увлажнение слизистой носа", – пояснил Бекетов.

В России за сутки выявили 53 457 новых случаев коронавируса. За последние 24 часа в стране были госпитализированы 3 719 человек с подтвержденным коронавирусом. Побороть болезнь за сутки удалось 57 019 жителям РФ, скончались 106 пациентов.

