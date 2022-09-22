В РФ за сутки выявили 53 457 новых случаев COVID-19

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В России за сутки выявили 53 457 новых случаев коронавируса, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

За последние 24 часа в стране были госпитализированы 3 719 человек с подтвержденным коронавирусом. Побороть болезнь за сутки удалось 57 019 жителям РФ, скончались 106 пациентов.

Всего с начала эпидемии в РФ было выявлено 20 641 559 случаев заражения. От COVID-19 в стране с начала массового распространения заболевания умерли 386 447 человек.

Ранее кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков заявил, что более 100 тысяч заболевших коронавирусом в сутки будет выявляться в период осенне-зимней волны COVID-19.

Среди факторов роста количества заражений иммунолог назвал возвращение людей из отпусков, детей – в школы и вузы. Кроме того, такие погодные условия, как температура, инсоляция, влажность, могут оказать негативное влияние на ситуацию с коронавирусом.

