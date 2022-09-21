Вакцина от коронавируса "Конвасэл" поступит в гражданский оборот до 25 сентября – ФМБА

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Новая российская вакцина от коронавируса "Конвасэл" разработки Федерального медико-биологического агентства поступит в гражданский оборот до 25 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФМБА.

"Вакцина "Конвасэл" поступит в гражданский оборот после выдачи Росздравнадзором разрешительных документов, которые ожидается получить до 25 сентября текущего года", – говорится в сообщении.

В ФМБА отметили, что "Конвасэл" может применяться для ревакцинации после прививки другими вакцинами. При этом препарат одинаково эффективен против всех штаммов коронавирусной инфекции, в том числе новых разновидностей "Омикрона".

Ранее замглавы ФМБА Игорь Борисевич сообщил, что вакцина "Конвасэл" может поступить в российские медучреждения уже в конце сентября. По его словам, в настоящее время препарат проходит контроль качества Росздравнадзора.

