В России резко снизилась заболеваемость COVID-19

В России падает заболеваемость коронавирусом, это фиксируют вторую неделю подряд. Как заявили в Роспотребнадзоре, коронавирус становится обычным сезонным заболеванием и продолжит им быть, если не появятся новые штаммы.

Тем не менее глава ведомства Анна Попова призвала носить маски при первых признаках заболевания и не пренебрегать вакцинацией. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.