Ученые США предупредили об угрозе близкого к SARS-CoV-2 вируса

Учёным в ближайшее время, вероятно, придется заняться разработкой новой вакцины. Специалисты из США обеспокоены вирусом, который обнаружили у летучих мышей из России.

Разновидности Khosta-1 и Khosta-2, близкие к уже известному коронавирусу, выявили еще в 2020 году, но тогда угрозы в них не разглядели. Теперь же выяснилось, что Khosta-2 имеет тревожные особенности. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

