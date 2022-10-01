МЧС предупредило о грозе с сильным дождем в Москве до конца суток

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москвичей предупредили о грозе с дождем, сообщает Главное управления МЧС России по столице. Погода испортится в ближайшие часы с сохранением до конца суток 1 октября.

Жителям столицы рекомендуют соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами, парковать автомобили вдали от деревьев, а находясь на улице обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков рассказал, что в столице в ночь на понедельник, 3 октября, начнутся сильные дожди. Они будут идти на протяжении всего дня.

По его словам, в субботу в Москве будет преобладать облачная погода, временами возможен дождь, ветер подует юго-восточный со скоростью 3–8 метров в секунду. Воздух прогреется до 14–16 градусов. Синоптик добавил, что в ночь на понедельник температура составит около 10 градусов.

В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности из-за грозы

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