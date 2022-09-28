Очевидцы показали кадры тумана над Останкинской башней

На Москву снова опустился туман. Очевидцы прислали кадры Останкинской башни, которую заволокло такой завесой.

Гидрометцентр объявил желтый уровень опасности по всему московскому региону с 20:00. Причина – туман, видимость составит 200–700 метров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.