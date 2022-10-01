Густой туман опустился на Москву утром 1 октября. В основном он накрыл районы на юго-западе столицы. В связи с неблагоприятными погодными условиями аэропорты отменили более 30 рейсов, многие 15 задержаны.

Сам туман активно снимали на видео жители столицы. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.