Женщин не будут призывать в рамках частичной мобилизации – Шойгу

Женщин не будут призывать в рамках частичной мобилизации. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Министр также вместе с Сергеем Собяниным и губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым побывал в конгрессно-выставочном центре "Патриот", где проходят подготовку мобилизованные и добровольцы.

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