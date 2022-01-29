"Сортировочная": Кыштымская авария

Одна из самых страшных ядерных катастроф в истории, о которой молчали 30 лет. Авария на химкомбинате "Маяк" в Челябинской области произошла в 1957 году, но ее след никуда не делся и продолжает оказывать влияние на людей и окружающую среду до сих пор.

По шкале ядерных событий, Кыштымская авария на втором месте после Чернобыля, но про нее как будто все забыли. Что там произошло и как сейчас живут люди на территории радиоактивного следа? Об этом расскажет Борис Лорер в новом выпуске проекта "Сортировочная".

