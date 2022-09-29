"The City": премьера российского фильма "Экспресс"

Главная российская новинка – фильм “Экспресс”, который стал лучшим на фестивале “Новый сезон” в Сочи”. Главный герой фильма Саша Сосланов по прозвищу Сос делает ставку на спорт в букмекерской конторе – ему нужно восемь раз угадать результаты матчей, чтобы выиграть миллион.

Кажется, что наконец-то жизнь удалась, он угадывает исход игр. Но вскоре все катится под откос. Сос после пьянки теряет карту, по которой можно получить выигрыш, его выгоняют из общежития и бросает девушка. И пока не будут подведены итоги всех матчей, ему нужно во чтобы то ни стало найти выигрышную карту.

Подробнее – в сюжете проекта "The City".