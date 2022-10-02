Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В воскресенье, 2 октября, в Москве и Подмосковье ожидается облачная, дождливая погода с температурой воздуха до 15 градусов тепла. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

"Облачно. Небольшой дождь, местами умеренный. Температура воздуха в Москве составит 11–13 градусов тепла, по области– от 10 до 15 градусов", – говорится в сообщении.

Ветер прогнозируется западный с переходом на северо-восточный 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление будет пониженное – 741 миллиметр ртутного столба.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что с 5 по 10 октября в Москве ожидается старое бабье лето.

По словам синоптика, температура воздуха в ночное время будет колебаться от 0 до 5 градусов тепла, при этом днем она поднимется до 10–15 градусов благодаря солнечной сухой погоде.

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