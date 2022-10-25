В США намерены создать более смертоносный штамм оспы обезьян

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В правительственной лаборатории США в штате Мэриленд планируют создать новый, гораздо более смертоносный штамм оспы обезьян. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на опубликованную в Science.org статью.

В частности, исследователи хотят скрестить два разных штамма вируса, а после выведения нового патогена они намерены заразить им мышей. Предполагается, что это поможет создать более эффективные вакцины против оспы обезьян.

При этом некоторые вирусологи настаивают на серьезных проверках таких работ. По их словам, вирус может случайно попасть за пределы лаборатории, что вызовет новую эпидемию.

Ранее сообщалось, что в американской лаборатории создали новый смертельный штамм коронавируса. В результате исследований он убил 80% подопытных. "Омикрон S" создали путем скрещивания спайкового белка "Омикрона" и исходного дикого штамма – первого заразившего человека в Ухане.



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