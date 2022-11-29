В Москве за сутки выявили 912 случаев COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

За последние сутки в Москве выявили 912 случаев коронавируса, скончались 15 человек. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

За это время помощь врачей понадобилась 224 больным, их госпитализировали. При этом выздоровели 1 329 человек.

Всего с начала пандемии в Москве выявили 3 255 408 случаев коронавируса, перебороли болезнь 3 063 140 человек, скончался 46 971 пациент.

Ранее иммунолог Николай Крючков заявил, что заразиться штаммом коронавируса "Цербер" может любой человек, однако тяжелому течению болезни подвержены пожилые, а также люди с хроническими заболеваниями, в том числе с иммунодефицитами.



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