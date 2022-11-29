В РФ за сутки выявили 4 928 случаев заражения коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России выявили 4 928 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Об этом сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

За последние 24 часа в РФ выздоровели 5 863 человека с коронавирусом, а скончались 53 пациента.

В общей сложности с начала пандемии в стране зарегистрировали 21 584 740 случаев заболевания. За все время выздоровели 20 992 153 человека, скончались 391 943.

Ранее сообщалось, что коронавирус мог возникнуть из-за происшествия с экспериментом. К такому выводу пришел комитет сената США по здравоохранению, образованию, труду и пенсиям.

Ученые также отметили, что теория о возникновении COVID-19 естественно природно-очаговым путем не вызывает доверия.



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