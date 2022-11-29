11:02Общество
В РФ за сутки выявили 4 928 случаев заражения коронавирусом
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В России выявили 4 928 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Об этом сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
За последние 24 часа в РФ выздоровели 5 863 человека с коронавирусом, а скончались 53 пациента.
В общей сложности с начала пандемии в стране зарегистрировали 21 584 740 случаев заболевания. За все время выздоровели 20 992 153 человека, скончались 391 943.
Ранее сообщалось, что коронавирус мог возникнуть из-за происшествия с экспериментом. К такому выводу пришел комитет сената США по здравоохранению, образованию, труду и пенсиям.
Ученые также отметили, что теория о возникновении COVID-19 естественно природно-очаговым путем не вызывает доверия.
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