Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Роспотребнадзор не станет вводить дополнительные меры для приезжающих из Китая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой.



"Дополнительных рисков для россиян из-за открытия границ КНР нет, как и необходимости в каких-либо дополнительных мерах в отношении тех, кто приезжает из Китая", – заявила Попова.

По словам Поповой, на данный момент нет активного движения людей после открытия границ КНР.

Ранее сообщалось, что первые автобусы пересекли российско-китайскую границу в районе пропускного пункта "Краскино" в Приморье после возобновления пассажирского сообщения между двумя странами, которое было приостановлено три года назад из-за пандемии коронавируса. Возобновление работы пассажирских пропускных пунктов на границе Китая и России началось 8 января.

Кроме того, с 8 января Китай отменил карантин для прибывающих в страну. Однако прибывающие в Китай, должны будут сдать ПЦР-тест за 48 часов до отъезда. Туристы с отрицательным результатом ПЦР-теста смогут приехать в страну без оформления кода здоровья.

Туроператоры РФ возобновят продажу туров в Китай с 13 января

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