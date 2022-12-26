Китай 8 января отменит карантин по COVID-19 для прибывающих в страну

Фото: ТАСС/EPA/ALEX PLAVEVSKI

Власти КНР собираются отменить карантин для прибывающих в страну с 8 января, сообщает South China Morning Post.

С этого дня лица, прибывающие в Китай, должны будут сдать ПЦР-тест за 48 часов до отъезда. Туристы с отрицательным результатом ПЦР-теста смогут приехать в страну без оформления кода здоровья. ПЦР-тестирование и централизованную изоляцию для всех въезжающих в страну отменят.

Сейчас для въезжающих в КНР из-за границы нужно провести пять дней в централизованном карантине и три дня в домашней изоляции. Несмотря на то что противоэпидемиологический контроль в Китае остается одним из самых строгих в мире, в стране снова наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации.

Ранее аналитики сообщили, что существует риск того, что в ближайшие месяцы в Китае может умереть один миллион человек от коронавирусной инфекции. Они уверены, что в КНР слишком рано начали отменять ограничительные меры.

Специалисты посчитали, что следствием снятия ограничений в стране станет ежедневная смертность от коронавируса на уровне 20 тысяч человек в середине марта при госпитализации 70 тысяч пациентов каждый день. Такая эпидемиологическая обстановка будет огромной нагрузкой на здравоохранение Китая.

До этого гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что на данный момент отсутствуют основания для отмены чрезвычайной ситуации в сфере общественного здравоохранения, имеющей международное значение из-за пандемии коронавируса.

Китай готов ужесточить ограничения из-за COVID-19

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!