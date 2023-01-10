Госдеп США предупредил Китай об издержках, если Пекин поможет Москве в сфере безопасности

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США предупреждают Китай об издержках в случае оказания помощи России в сфере безопасности или обхода санкций. Такое заявление сделал журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

"Мы очень внимательно следим за решениями, которые принимает КНР в ответ на любые российские запросы помощи в сфере безопасности", – приводит его слова ТАСС.

Прайс подчеркнул, что Вашингтон предупредил Пекин о том, "какова будет цена" в случае оказания Китаем помощи России. При этом, представитель ведомства отказался предоставить новые оценки относительно того, оказывает ли Пекин помощь Москве в сфере безопасности.

До этого в Госдепе заявили, что США собираются принять меры против военно-технического сотрудничества Ирана и РФ. Представитель ведомства заявил, что Вашингтон не исключает "никаких вариантов" относительно введения санкций против иранского руководства.

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