Россия и Китай готовы как можно скорее восстановить поездки граждан между странами – посол

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Россия и Китай готовы как можно скорее восстановить взаимные поездки граждан между странами. Об этом заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

"В новых исторических условиях мы готовы вместе с российскими друзьями непрерывно углублять всесторонне стратегическое взаимодействие, как можно скорее восстановить взаимные поездки граждан, активизировать культурно-гуманитарные обмены, обеспечить стабильную, бесперебойную работу международных производственных цепочек и цепочек поставок", – приводит его слова ТАСС.

Посол также подчеркнул, что в рамках взаимодействия с Россией, в Китае рассчитывают на развитие многопланового взаимовыгодного сотрудничества в интересах совместного развития стран. Кроме того, Ханьхуэй подчеркнул важность общей борьбы против пандемии коронавируса.

Ранее китайский лидер Си Цзиньпин сообщил, что КНР поддерживает Россию, которая не отказывается от дипломатического решения украинского конфликта. Это заявление он сделал в ходе видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным.

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