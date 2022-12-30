Си Цзиньпин заявил о поддержке РФ в вопросе мирного урегулирования конфликта на Украине

Фото: kremlin.ru

Китайский лидер Си Цзиньпин сообщил, что КНР поддерживает Россию, которая не отказывается от дипломатического решения украинского конфликта. Такое заявление он сделал в ходе видеоконференции с Владимиром Путиным.

"Мы обратили внимание, что российская сторона никогда не исключала возможности урегулирования конфликта на Украине путем проведения дипломатических переговоров. КНР одобряет такую позицию", – цитирует председателя КНР Центральное телевидение Китая.

В ходе общения с китайским коллегой Путин пригласил его в 2023 году посетить Москву. По словам российского лидера, визит председателя КНР продемонстрирует всему миру прочность взаимоотношений между государствами.

Ранее министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что взаимоотношения между РФ и Китаем являются прочными, как монолит. Он также подчеркнул, что связь между странами не меняется в связи с обстановкой в мире.



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