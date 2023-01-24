Эксперт считает, что Китай почти полностью может заменить для РФ страны Запада

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Китай, как вторая крупнейшая экономика мира, может заменить для России западные страны на 80–90%. С таким заявлением выступил председатель Русско–Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич.

"Не будем забывать, что КНР сегодня – вторая крупнейшая экономика мира. В стране производится практически все, начиная от техники самого широкого профиля, станков, машин, кранов до всевозможных изделий высокотехнологичных отраслей", – приводит его слова РИА Новости.

Манкевич подчеркнул, что по мере снятия Китаем ограничений, связанных с COVID–19, контакты между представителями бизнеса обеих стран будут увеличиваться. По его словам, на март–апрель 2023 года между РФ и Китаем запланировано большое количество совместных деловых мероприятий.

Ранее сообщалось, что в 2022 году торговый оборот России с Китаем вырос до рекордных 190 миллиардов долларов. За отчетный период Китай ввез на территорию России товары на сумму 76,1 миллиарда долларов, что на 12,8% больше, чем год назад. Поставки из РФ в КНР увеличились на 43,4%, достигнув показателя 114,1 миллиарда долларов.

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