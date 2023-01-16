Торговый оборот России с Китаем вырос до рекордных 190 млрд долларов в 2022 году

Товарооборот между Россией и Китаем установил новый рекорд. За 2022 год он вырос на 29%.

За отчетный период Китай ввез на территорию России товары на сумму 76,1 миллиарда долларов, что на 12,8% больше, чем год назад. Поставки из РФ в КНР увеличились на 43,4%, достигнув показателя 114,1 миллиарда долларов.

За счет чего растет оборот товаров? Станет ли Россия основным экономическим партнером Китая? И можно ли Пекин назвать надежным союзником? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.