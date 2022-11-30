ЦБ РФ продлил ограничение на биржевую торговлю заблокированными ценными бумагами

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Российский Центробанк продлил до 1 апреля следующего года ограничение на биржевую торговлю заблокированными ценными бумагами. Об этом сообщает ЦБ.

Речь идет об иностранных ценных бумагах, которые были заблокированы международными депозитариями, ранее выведенных на неторговые счета.

В ЦБ отметили, что инициатива необходима для защиты прав и интересов инвесторов, а также ради снижения их рисков.

"В соответствии с предписанием регулятора российские депозитарии должны по-прежнему вести обособленный учет прав клиентов на заблокированные активы. Брокеры, в свою очередь, не вправе принимать и исполнять поручения клиентов на совершение сделок с такими ценными бумагами на биржевом рынке", – поделились в организации.

Ранее сообщалось, что ЦБ для облегчения санкционного давления Запада может рассмотреть либерализацию валютного регулирования по отношению к недружественным странам.

По словам экспертов, такой денежный контроль в России может стать причиной появления стимула перехода на российскую валюту. Помимо этого, либерализация поможет снизить излишнюю валютизацию активов и пассивов отечественных нефинансовых организаций.

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