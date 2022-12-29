В России продлили действие льготной ипотеки до июня 2024 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Правительство РФ продлило действие программы льготной ипотеки до 1 июня 2024 года. Об этом сообщается на сайте российского кабмина со ссылкой на постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным.

"Действие программы "Льготная ипотека" продлено еще на полтора года – до 1 июня 2024 года", – следует из документа.

Получить кредит по указанной программе можно на покупку квартир в новых домах, на строительство частного жилья или приобретение земельного участка для последующего возведения жилой недвижимости. Ставка по ипотечному кредиту составит 6% годовых.

Действие программы распространяется на семьи с двумя детьми, которые не достигли совершеннолетия. Ранее заявленный срок рождения детей (после 1 января 2018 года) больше не имеет значения.

Ранее правительство РФ приняло решение о продлении программы семейной ипотеки. Россияне смогут воспользоваться условиями программы до 1 июля 2024 года. Действие программы семейной ипотеки было продлено по поручению Владимира Путина.

До этого правительство РФ на год продлило выплаты в 450 тысяч рублей на погашение ипотеки для многодетных семей. Программа будет действовать для семей, где третий или последующий ребенок родился в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года.



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