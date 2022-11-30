В Госдуме РФ рассмотрят закон о снижении ставок по микрозаймам

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Депутаты ГД в декабре займутся законопроектом о снижении ставок по микрозаймам, обсуждения будут сразу во втором и третьем чтении. Информацией об этом поделилась "Газета.ру" со ссылкой на члена думского комитета по финансовому рынку Константина Бахарева.

Депутат поделился, что варианты уменьшения ставок по микрозаймам будут обсуждаться с Центробанком, а также с деятелями финансового рынка. В первом чтении инициатива была одобрена в марте текущего года. Согласно этому закону, ежедневная ставка по займам микрофинансовых организаций снижена с 1 до 0,8%.

"В том числе мы рассматриваем законопроект, который касается снижения ставок по микрозаймам для клиентов МФО. Они касаются уменьшения и ежедневной ставки, и размера предельной стоимости микрозаймов. Законопроект принят в первом чтении, проходит процедуру подготовки ко второму чтению", – поделился Бахарев.

Он добавил, что на данный момент каких-либо конкретных цифр, которые будут обсуждаться, нет. По его мнению, принятие подобной инициативы поможет снизить долговую нагрузку клиентов МФО.

Однако депутаты Госдумы пока что не рассматривают вариант запрета на предоставление микрозаймов.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров выступил с инициативой ограничить выдачу микрозаймов гражданам с трудовым стажем менее года. Парламентарий утверждает, что некоторые организации сейчас устанавливают дополнительные условия относительно возраста заемщиков – минимум 21–22 года.

Кроме того, учитывается и наличие постоянной работы. Так они обеспечивают свою безопасность.

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