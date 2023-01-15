Автодвижение временно остановят на Крымском мосту 17 января

Фото: телеграм-канал "Марат Хуснуллин"

Движение автотранспорта на Крымском мосту приостановят на пять часов в ближайший вторник. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта РФ.

"17 января в 12:00 (по московскому времени. – Прим. ред.) на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 13:00 до 18:00", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в это время специалисты будут проводить на объекте ремонтно-восстановительные работы. Водителей просят заранее планировать поездки и следить за поступающей информацией.

С аналогичной целью мост перекрывали накануне. Ограничения должны были действовать до 16:00, однако работы завершили досрочно и мост открыли в районе полудня.

Как сообщал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, 14 января специалисты завершили установку второго пролета левой автодорожной части моста. В ближайшее время он займет свое проектное положение.

Грузовой автомобиль взорвался на Крымском мосту утром 8 октября, в результате теракта погибли три человека. Были разрушены два автомобильных пролета.



Автомобильное движение по Крымскому мосту восстановлено

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