Автомобильное движение досрочно возобновили на Крымскому мосту

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Движение по автодорожной части Крымского моста досрочно возобновили в субботу, 14 января. Об этом сообщили в министерстве транспорта РФ.

"Сегодня в 12:10 (по московскому времени. – Прим. ред.) возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами", – говорится в телеграм-канале ведомства.

На днях сообщалось, что с 3:00 14 января будет ограничено движение на подъездах к мосту, а сам мост перекроют с 4:00. Ограничения должны были действовать до 16:00 субботы.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил о завершении установки первого пролета левой автодорожной части Крымского моста. По его словам, работы удалось завершить досрочно благодаря использованию метода поперечной надвижки. Еще три пролета планируется установить до конца февраля.

Грузовой автомобиль взорвался на Крымском мосту утром 8 октября, в результате теракта погибли три человека. Были разрушены два автомобильных пролета.



Строители досрочно завершили установку первого пролета автомобильной части Крымского моста

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