Автомобильную часть Крымского моста временно закроют 14 января

Фото: ТАСС/ФДА "Росавтодор"

Движение по автодорожной части Крымского моста остановят на 12 часов в субботу, 14 января. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта РФ.

"14 января в 03:00 на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 04:00 до 16:00", – говорится в сообщении.

Отмечается, что это необходимо для проведения ремонтно-восстановительных работ. Водителей просят заранее планировать поездки и следить за обновлением информации.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил о завершении установки первого пролета левой автодорожной части Крымского моста. По его словам, работы удалось завершить досрочно благодаря использованию метода поперечной надвижки. Еще три пролета планируется установить до конца февраля.

Грузовой автомобиль взорвался на Крымском мосту утром 8 октября, в результате теракта погибли три человека. Были разрушены два автомобильных пролета.



Строители досрочно завершили установку первого пролета автомобильной части Крымского моста

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